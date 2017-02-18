Компания Crocus Group, принадлежащая миллиардеру Арасу Агаларову, имеет долги в размере 1,7 миллиарда долларов. Как рассказал журналистам сам Агаларов, чтобы не увеличивать кредитную нагрузку, компания практически приостановила реализацию проекта «Крокус Сити».

«Вот ко мне приезжают коллеги из международной компании Reed, которая занимается выставочной деятельностью. Когда я говорю, что у нас кредитный портфель 1,7 миллиарда, они пожимают плечами: "А чего такой маленький? У вас столько объектов, вы столько делаете". Я спрашиваю: "Сколько у вас?" "А у нас, — говорят, — 4,8 миллиарда".

Я говорю: "Да, но как вы их обслуживаете?". А у них кредитная ставка 2,3%. Если бы у меня была ставка 2,3%, я бы свой кредитный портфель утроил бы», - сказал он.