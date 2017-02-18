 

Турция резко осудила карабахских сепаратистов

 

Турция не признает «референдум», проведение которого запланировано на 20 февраля в самопровозглашенной «НКР». Как сообщает МИД Турции, проведение «референдума» в оккупированном вот уже 25 лет Нагорном Карабахе противоречит нормам международного права, резолюциям СБ ООН, а также принципам ОБСЕ.

Такого рода шаги наносят вред усилиям по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе мирным путем, говорится в заявлении МИД Турции.

«Мы осуждаем действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Турция не признает незаконный “референдум», отмечается в заявлении.

В документе также подчеркивается, что конфликт в Нагорном Карабахе продолжает оставаться препятствием для мира, стабильности и сотрудничества в Южном Кавказе.

«Произошедшие в апреле 2016 года военные инциденты свидетельствуют о невозможности сохранения статус-кво, необходимости найти мирное решение конфликта. Турция, как член Минской группы ОБСЕ, продолжит поддерживать усилия по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе», - говорится в заявлении.

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Турция резко осудила карабахских сепаратистов
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