Известная оппозиционная телекомпания в Грузии "Рустави 2" прекратила вещание в знак протеста против "несправедливости в стране" и призвала всех сторонников собраться в воскресенье на масштабной акции в поддержку телеканала.

Судебное разбирательство вокруг телеканала "Рустави 2" началось в августе 2015 года, когда его бывший владелец — бизнесмен Кибар Халваши подал иск в Тбилисский городской суд и потребовал вернуть ему телекомпанию. Владельцы телеканала оспорили решение в апелляционном суде, который в июне 2016 года оставил решение в силе. Тогда юристы "Рустави 2" подали жалобу в Верховный суд. На данный момент дело передано Большой палате Верховного суда, который еще не вынес решение по делу телекомпании.

Ранее во вторник гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия был вызван на допрос в криминальную полицию в качестве свидетеля по делу, связанному с аудиозаписью о передаче взятки представителю суда. Гварамия не явился на допрос и потребовал задать ему вопросы в суде. Телекомпания обещает провести в воскресенье в центре Тбилиси масштабную акцию протеста. На телеканале утверждают, что власти Грузии оказывают на судей "беспрецедентное давление для получения желаемого решения.