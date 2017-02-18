Арестован убийца брата Ким Чен Ына

Малазийские полицейские арестовали четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, им оказался 47-летний гражданин КНДР.

Отмечается, что в паспорте у мужчины есть отметки о многократных визитах в Малайзию.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух женщин по подозрению в убийстве - 29-летнюю гражданку Вьетнама и 25-летнюю гражданку Индонезии, а после 26-летнего гражданина Малайзии.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия VX. Официального заключения о причине смерти пока нет.