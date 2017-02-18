Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США

Американские историки поместили Барака Обаму на 12-е место в рейтинге всех американских президентов вслед за Вудро Вильсоном, в первую тройку вошли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт, передает РИА Новости.

По данным телеканала C-SPAN, который составляет данный рейтинг, Обама лучше всего проявил себя в экономическом регулировании, по данному аспекту он занимает восьмую строчку. Наихудшие показатели экс-глава Белого дома продемонстрировал в сфере взаимоотношений с Конгрессом (39-е место) и международных отношениях (24-е место).

Рейтинг возглавляют Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Аутсайдерами среди лидеров США стали Джеймс Бьюкенен, Эндрю Джонсон и Франклин Пирс.

Предшественник Обамы Джордж Буш-младший расположился на 33-й строчке из 43. Хуже всего, согласно мнению историков, он проявил себя в сфере международных отношений.

В составлении рейтинга приняли участие 91 историк и другие специалисты из ведущих американских университетов. Они выставляли президентам баллы от 1 (неэффективный) до 10 (очень эффективный) по десяти показателям, среди которых умение убеждать общественность, управление во время кризиса, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с Конгрессом, видение и формирование повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели работы президента в контексте его эпохи.