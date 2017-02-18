Лимузин Трампа забросали камнями

В кортеж президента США Дональда Трампа бросили камень, говорится в Twitter телеканала ABC News.

«Секретная служба проводит расследование, после того как в машину из кортежа президента Трампа во Флориде ударился какой-то предмет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лимузин главы государства не пострадал. Правоохранительные органы предполагают, что брошенным предметом был камень.

Политика Трампа вызывает резкое недовольство у части американского общества. В ряде штатов, а также в других странах регулярно проходят акции протеста. Главу государства обвиняют, в частности, в расизме и сексизме. Новый всплеск недовольства был спровоцирован его указом, ограничивающим иммиграцию.