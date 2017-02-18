Трамп заговорил как Сталин: «Все они враги народа»

Президент США Дональд Трамп назвал ряд ведущих американских СМИ врагами народа из-за публикации ложных новостей.

«СМИ, распространяющие фальшивые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN), — это не мои враги, это враги американского народа!» — написал Трамп в Twitter.

Дональд Трамп неоднократно упрекал американские СМИ в распространении фальшивой информации. На пресс-конференции, приуроченной к представлению кандидата на пост министра труда, президент раскритиковал журналистов CNN за «ненависть и предвзятость» по отношению к нему. Трамп также назвал ерундой сообщения о связях администрации с Россией.