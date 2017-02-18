 

Микаил Талыбов и ликвидировал афганского президента страницы истории

Автор: Спартак Гасанов, отдел информации 

На прошлой неделе народы бывшего СССР отметили очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули последние советские части, газета «Известия» посвятила этому событию большую статью, в которой, в частности, говорится о том, как советские войска были введены в Афганистан.

После ввода советских войск спецслужбами СССР была проведена специальная операция, ключевую роль в которой сыграл азербайджанец Микаил Талыбов, сообщает haqqin.az.

За год до ввода советских войск, в 1978-м, в Афганистане началась гражданская война. В стране в результате Апрельской революции к власти пришла Народно-демократическая партия (НДПА), провозгласившая в стране демократическую республику и задавшаяся целью провести целый ряд реформ. Против выступили представители оппозиции, выражавшей интересы консервативного исламского мира. Политическое противостояние вылилось в войну.

В 1979 году новое руководство Афганистана обратилось к СССР с просьбой о поддержке, однако трудности, которыми грозило такое вмешательство, были настолько очевидны, что советское руководство ответило отказом, хотя советский гарнизон на границе с Афганистаном в целях безопасности был усилен. Всего таких просьб советскому руководству в течение последующего года поступит около 20.

Примерно в то же время президент США Джимми Картер подписал секретный указ, по которому США оказывали поддержку силам оппозиции, в том числе поставляли повстанцам оружие и проводили обучение в военных лагерях.

Хафизулла Амин

Однако осенью 1979-го в Афганистане назрел раскол внутри НДПА — по приказу члена Политбюро ЦК партии Хафизуллы Амина был арестован, а затем убит ее лидер Нур Мохаммад Тараки. Амин, придя к власти, развернул террор, что пошатнуло позиции НДПА. Опасаясь прихода к власти в Афганистане поддерживаемых США оппозиционных сил, на стороне которых выступали моджахеды, СССР принял решение о вводе войск и проведении операции по свержению Амина. В качестве причины были использованы многочисленные письма, ранее направленные афганским руководством советскому правительству.

В конце 1979 года, когда было объявлено о начале ввода войск в Афганистан, новый афганский президент, Амин, поблагодарил СССР за решение об оказании военной помощи и распорядился оказывать содействие советским войскам. А в декабре того же года советские спецподразделения приступили к операции «Шторм» — штурму кабульской резиденции Амина.

Днем 27 декабря 1979 года президентский повар азербайджанец Микаил Талыбов, являвшийся сотрудником КГБ, отравил поданные за обедом блюда. Когда президент Афганистана и гости почувствовали себя плохо, супруга афганского лидера вызвала врачей из советского военного госпиталя — не осведомленные о проводимой спецоперации, они оказали помощь всем присутствующим.

Вечером того же дня начался штурм, в результате которого были захвачены не только президентская резиденция, но и здания генерального штаба афганской армии и МВД, узлы связи, радио и телевидение. Хафизулла Амин был убит. Погиб также советский военный врач Кузнеченков, находившийся в этот момент внутри дворца. Почти все участники штурма были ранены, всего при штурме погибли 20 советских военнослужащих, а также руководитель операции — полковник Бояринов.

Однако главная цель советского руководства была достигнута — вместо Амина в Кабул был доставлен сотрудничавший с СССР Кармаль, а в стране был провозглашен «второй этап революции».

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