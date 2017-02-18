На прошлой неделе народы бывшего СССР отметили очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули последние советские части, газета «Известия» посвятила этому событию большую статью, в которой, в частности, говорится о том, как советские войска были введены в Афганистан.

После ввода советских войск спецслужбами СССР была проведена специальная операция, ключевую роль в которой сыграл азербайджанец Микаил Талыбов, сообщает haqqin.az.

За год до ввода советских войск, в 1978-м, в Афганистане началась гражданская война. В стране в результате Апрельской революции к власти пришла Народно-демократическая партия (НДПА), провозгласившая в стране демократическую республику и задавшаяся целью провести целый ряд реформ. Против выступили представители оппозиции, выражавшей интересы консервативного исламского мира. Политическое противостояние вылилось в войну.

В 1979 году новое руководство Афганистана обратилось к СССР с просьбой о поддержке, однако трудности, которыми грозило такое вмешательство, были настолько очевидны, что советское руководство ответило отказом, хотя советский гарнизон на границе с Афганистаном в целях безопасности был усилен. Всего таких просьб советскому руководству в течение последующего года поступит около 20.

Примерно в то же время президент США Джимми Картер подписал секретный указ, по которому США оказывали поддержку силам оппозиции, в том числе поставляли повстанцам оружие и проводили обучение в военных лагерях.

Однако осенью 1979-го в Афганистане назрел раскол внутри НДПА — по приказу члена Политбюро ЦК партии Хафизуллы Амина был арестован, а затем убит ее лидер Нур Мохаммад Тараки. Амин, придя к власти, развернул террор, что пошатнуло позиции НДПА. Опасаясь прихода к власти в Афганистане поддерживаемых США оппозиционных сил, на стороне которых выступали моджахеды, СССР принял решение о вводе войск и проведении операции по свержению Амина. В качестве причины были использованы многочисленные письма, ранее направленные афганским руководством советскому правительству.

В конце 1979 года, когда было объявлено о начале ввода войск в Афганистан, новый афганский президент, Амин, поблагодарил СССР за решение об оказании военной помощи и распорядился оказывать содействие советским войскам. А в декабре того же года советские спецподразделения приступили к операции «Шторм» — штурму кабульской резиденции Амина.

Днем 27 декабря 1979 года президентский повар азербайджанец Микаил Талыбов, являвшийся сотрудником КГБ, отравил поданные за обедом блюда. Когда президент Афганистана и гости почувствовали себя плохо, супруга афганского лидера вызвала врачей из советского военного госпиталя — не осведомленные о проводимой спецоперации, они оказали помощь всем присутствующим.

Вечером того же дня начался штурм, в результате которого были захвачены не только президентская резиденция, но и здания генерального штаба афганской армии и МВД, узлы связи, радио и телевидение. Хафизулла Амин был убит. Погиб также советский военный врач Кузнеченков, находившийся в этот момент внутри дворца. Почти все участники штурма были ранены, всего при штурме погибли 20 советских военнослужащих, а также руководитель операции — полковник Бояринов.

Однако главная цель советского руководства была достигнута — вместо Амина в Кабул был доставлен сотрудничавший с СССР Кармаль, а в стране был провозглашен «второй этап революции».