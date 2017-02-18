Министр обороны Турции обвинил НАТО в невыполнении обязательств

НАТО в настоящее время не выполняет своих обязательств на юго-восточном фланге, альянсу необходимо укреплять это направление. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр обороны Турции Фикри Ишык, передает портал n-tv.de.

«НАТО до сих пор не выполнила обязательств на южной стороне. Мы надеемся, что это изменится в ближайшее время», — заявил он.

Ишык также отметил, что альянс «не должен потерять свой потенциал сдерживания и обороноспособности». Министр подчеркнул, что такие задачи необходимо распространить не только на восточное, но и на южное направление.