В ближайшее время могут совершить самоубийство 60-70 детей. Под угрозой находятся подростки из Азербайджана, России, Украины, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщает «КП Украина». Все дело в «группах смерти» в социальных сетях, о которых haqqin.az недавно сообщал.

Сейчас уже для всех очевидно, что довести подростка до суицида дистанционно, через «игры», вполне реально. Эпидемия охватила практически все постсоветское пространство, добравшись и до Азербайджана.

Что касается информации о том, что десятки детей в скором времени могут покончить с собой, то об этом заявил один из кураторов «групп смерти» в послании российскому волонтеру, который занимается проблемой.

Напомним, как сообщили haqqin.az, некоторое время назад азербайджанские пользователи соцсетей, некоторые школьники из Азербайджана стали участниками суицидальной игры «Синий кит». По ее правилам подростки выходят в сеть в 4:20 утра и получают задания. Игра начинается с безобидного: нарисовать синего кита на листке бумаги. Затем требуется сделать рисунок на теле острым предметом и т.д. Все это они должны показать админам «смертной группы».

Финалом игры становится призыв к самоубийству. По словам пользователей сети, членами «группы смерти» стали учащиеся ряда бакинских школ.

В ходе игры, которая продолжается до 50 дней, участнику предлагается пройти 50 заданий. Последний из них - совершить суицид.

В России, Казахстане и других странах правоохранительные органы уже расследуют, насколько рост суицидов среди подростков связан с этой игрой.

Мнение психолога наш сайт уже приводил: эксперт-невропатолог Азад Исазаде заявил, что участие в «группе смерти» может действительно привести к суициду подростка.

А как насчет правовой стороны дела?

Перед лицом такой серьезной угрозы в России решили ввести уголовную статью об ответственности за склонение детей к суициду. Как известно, еще с советских времен в законодательстве большинства постсоветских стран есть статья за доведение до суицида. Однако доведение и склонение (тем более детей) к самоубийству – совершенно разные вещи.

Российским законопроектом предусмотрено введение уголовной ответственности за склонение (уговорами, подкупом, обманом) несовершеннолетних к самоубийству, за содействие подросткам в совершении суицида (предоставление орудий, средств совершения самоубийства) для организаторов так называемых «групп смерти» и игр суицидальной тематики, таких, как «Беги или умри», «Синий кит» и др.

Правда, появляется вопрос о возрасте уголовной ответственности по данной статье, так как организаторами таковых групп в ряде случаев являются сами подростки.

В беседе с haqqin.az член президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, управляющий партнер юридической компании BHM доктор философии по юриспруденции Анар Багиров отметил важность поднятой темы.

По его словам, в настоящее время в Уголовном Кодексе Азербайджанской Республики предусмотрена ответственность только за «доведение до самоубийства», совершенное путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. «Необходимо воспользоваться опытом стран ЕС, где уголовно наказуемым деянием считается не только доведение до самоубийства, но и подстрекательство и пособничество в самоубийстве», отметил Багиров.

Юридическая природа склонения к самоубийству заключается в том, что одно лицо, воздействует на психику другого лица. Виновное лицо вызывает мысли у другого лица о суициде и оказывает влияние на психику потерпевшего.

Основанием для возникновения уголовных правоотношений в этом случае является наличие двух взаимосвязанных юридических фактов: общественно опасного деяния одного лица, направленного на возбуждение у жертвы решимости совершить суицид, сознательный поступок жертвы, выраженный в суициде либо его попытки, говорит юрист.

Юрист в качестве примера приводит национальное уголовное законодательство большинства стран Западной Европы, которое криминализирует только склонение к самоубийству или содействие к нему.

«Например, УК Швейцарии (ст. 155) указывает, что те «…кто из корыстных мотивов склоняет кого-либо к самоубийству или оказывает ему в этом помощь, если совершается самоубийство или покушение на него, то наказанием является каторжная тюрьма сроком до 5 лет или тюремное заключение». Подобная практика применяется и в УК Дании и Швеции.

В УК Австрии предусматривается ответственность за «склонение к самоубийству и оказание помощи потерпевшему в этом».

В УК Италии прямо кодифицировано: «Кто убе­дит другого совершить самоубийство, или укрепит в нем предположе­ние покончить с собой, или окажет ему каким-либо образом содействие при выполнении самоубийства, наказывается, если самоубийство последовало».

Законодательство Голландии так же криминализирует подстрекательство к самоубийству и помощь в его совершении.

Аналогичным образом сконструирована норма в УК Франции, однако здесь законодатель внес особенность, зафиксировав ответственность за пропаганду или рекламирование каким-либо способом товаров, предметов или методов в качестве средств причинения себе смерти.

УК Польши (ст. 151) предусматривает уголовное наказание виновного лица, которое путём уговоров или оказания помощи доводит человека до покушения на собственную жизнь.

Одной из последних стран Западной Европы, которая полностью упразднила уголовную ответственность за самоубийство и покушение до него выступила Великобритания, издав Закон «О самоубийствах» (Suicide Act), в 1961 г. и установив в уголовную ответственность лиц, содействовавших суициду», - отметил собеседник.

Стоит обратить внимание, что уголовное законодательство большинства западноевропейских стран, в отличие от Азербайджана, не дефиницирует и, тем самым, не делает принципиальных различий между такими уголовно-правовыми понятиями, которые они широко используют, как «доведение до самоубийства», «пособничество», «содействие» и «склонение» к самоубийству.

«Бывшие советские республики и страны ранее социалистического лагеря составляют группу стран с немного иным подходом к проблеме криминализации суицида, установив уголовную ответственность именно за доведение до самоубийства.

При этом некоторые страны предусмотрели простой вид доведения до самоубийства, а ряд других, наряду с простым, закрепил квалифицированный вид, где для усиления ответственности, установил разные способы совершения этого преступления.

В Азербайджане кодифицировали только простой вид доведения до самоубийства и покушение на него. Ст. 125 УК Азербайджана закрепила ответственность за доведение до самоубийства или покушение на него путем угроз или жестокого обращения с жертвой или систематического унижения ее чести или достоинства.

Таким образом, проведенный анализ положений уголовного законодательства зарубежных стран, которые касаются проблем регламентации самоубийства или доведения до него, позволяет сделать вывод, что подобный вопрос является таким же актуальным, как и у нас в стране, и решается он с учетом различных как исторических, так и национальных и религиозных особенностей.

Общим для них при этом является отказ от наказуемости за суицид и установление уголовной ответственности за доведение до самоубийства и покушение на него, пособничество и подстрекательство (склонение) к самоу­бийству, а также закрепление ответственности за какую-либо иную помощь в этом лицам, которые приняли решение добровольно уйти из жизни.

Поэтому крайне неблаго­приятная ситуация, сложившаяся в нашей стране в отношении распро­страненности случаев самоубийств, совершаемых вследствие преступной при­частности к ним вторых лиц, диктует необходимость использования опыта уголовного законодательства других стран и криминализации склонения, пособничества, подстрекательства к самоубийству», - подчеркивает юрист.