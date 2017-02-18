Армен Шахарьянц, депутат Киевской областной Рады, рьяный сторонник независимости Украины, оказывающий посильную помощь украинским военнослужащим в зоне антитеррористической операции в Донбассе, бывший военный, прошедший афганскую войну и уважаемый в Украине человек, в беседе с собкором haqqin.az выразил свое отношение к бакинской «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном».

По его словам, любые конфликты нужно решать мирным путем.

«Мы сейчас в своей стране имеем войну, имеем горе и неиссякаемые слезы матерей и вдов, детей, оставшихся без родителей, страх и разруху. Зная не понаслышке, что такое война, я готов на все, чтобы помочь решить любой конфликт мирным путем. И поэтому готов принять участие в Платформе мира», - отметил Шахарьянц.

«Я приветствую это начинание. Худой мир лучше доброй ссоры, и это факт», - заявил Шахарьянц.

- Вы этнический армянин, проживающий в Украине, и наверняка знаете об отношениях армян и азербайджанцев за пределами их родины…

- Как раз вне родины армяне и азербайджанцы всегда находят общий язык, имеют общий бизнес, живут по соседству, никаких проблем нет.

- Что вы думаете по поводу июльских событий прошлого года, когда в Ереване было захвачено здание полка полиции, взяты заложники? Могло ли это перейти в некий «евромайдан» для Армении, о чем говорили некоторые эксперты?

- Мне кажется, нет. Армения находится под большим влиянием Кремля. Население Армении зомбировано, не воспринимает реальный мир и тем более Азербайджан.

- Экс-президент Армении Роберт Кочарян, сам родившийся в Азербайджане, однажды сказал, что азербайджанцы и армяне генетически несовместимы…

- Есть разные культуры, религии, образ жизни. Не нужно все смешивать. Вот в Украине все народы и религии мирно уживаются. А что касается генетической несовместимости, то это настоящий бред и фашизм. Нужно жить, уважая традиции и нравы соседей.

- Что думаете о роли диаспоры в спасении Армении от того кризиса, в котором она оказалась?

- Армения целиком и полностью зависит от России, и потому диаспора вряд ли сможет помочь. Что касается конкретно армянской диаспоры в Украине, то и она «завязана» на Москву.

- Хотели бы приехать в Баку, возможно, поучаствовать в какой-либо миротворческой конференции?

- Я открытый человек. Я против войны, и готов приехать в Баку и принять участие. Особенно если буду знать, что это серьезно!