 

Последние вести о пропавших нефтяниках обновлено 11:55

Автор: Отдел информации 

Установлена личность нефтяника, найденного в пятницу на берегу Каспийского моря. Им оказался оператор Видади Джумшуд оглу Гурбанов (1957 г.р.).

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии при Министерстве здравоохранения.

17 февраля в 17:20 недалеко от поселка Пирсаат Гарадагского района пограничным нарядом, осуществляющим надзор за берегом, было обнаружено тело мужчины приблизительно 40-50 лет в состоянии резкого гнилостного разложения. В субботу эксперты идентифицировали личность погибшего. Гурбанова опознали по шраму на левой щеке.

*  *  *11:28

Согласно распоряжению президента Азербайджана «О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана» от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили haqqin.az в штабе, в результате проведенных поисково-спасательных операций 17 февраля в 17:20 на территории поселка Пирсаат Гарадагского района на поверхности моря в расстоянии одной мили от берега был найден неизвестный труп мужчины.

В настоящее время устанавливается принадлежность найденного тела нефтяникам, пропавшим в результате обрушения эстакады на морском нефтесборном пункте №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова производственного объединения «Азнефть».

Подробная информация будет предоставлена после установления личности найденного тела.

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