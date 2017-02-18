Нетаньяху: «Иран – общая угроза для США и Израиля»

Иран представляет общую угрозу для безопасности США и Израиля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Иран встал на более жесткий путь после подписания соглашения по урегулированию проблемы иранского атома. Они стали более жесткими. Они запустили ракету, баллистическую ракету, в нарушение резолюций ООН, сделав надпись на ракете на иврите: «Израиль должен быть уничтожен». Весьма миролюбивое намерение», — отметил Нетаньяху.

На вопрос ведущей телеканала MSNBC, пригласил ли он Трампа в Израиль, Нетаньяху ответил: «Да, я сделал это. Я уверен, что он приедет». Однако израильский премьер не назвал дату визита американского президента.

Премьер также рассказал о своем визите в Вашингтон несколькими днями ранее и о встрече с Трампом.

«У нас была весьма, весьма теплая встреча с президентом Трампом. Я считаю его хорошим другом Израиля», — сообщил он.

Напомним, в ходе совместной пресс-конференции Трамп и Нетаньяху пообещали новые меры, чтобы не позволить Тегерану получить ядерное оружие. Иран вслед за встречей Трампа и Нетаньяху вновь подчеркнул, что ядерного оружия не было и ему нет места в военной доктрине страны.