17 февраля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за ходом обсуждений, проведенных на сессии открытия 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает АзерТАдж.

Отметим, что в 53-й Мюнхенской конференции принимает участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который накануне выступил на «круглом столе» на тему «К стабилизации цен. Возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика».

На этом представительном мероприятии, проходящем по инициативе председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посла Вольфганга Ишингера, более 500 представителей - главы государств и правительств, известные политики, бизнесмены и деятели науки проводят обсуждения относительно кризисов, угрожающих международной безопасности, путей их решения и будущих вызовов.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности продолжится 19 февраля.