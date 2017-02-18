На острове Майорка завершился суд, длившийся с 2010 года и послуживший причиной отречения от престола Хуана Карлоса I, отца нынешнего короля Испании Филиппа VI. По решению суда сестра короля Кристина была признана невиновной в сознательном уклонении от уплаты налогов, а ее муж приговорен к шести годам и трем месяцам заключения за незаконное обогащение. Кроме того, он заплатит полмиллиона евро штрафа. Четверть миллиона в качестве компенсации по гражданскому иску заплатит и Кристина.

Младшая дочь короля Хуана Карлоса, Кристина активно занималась спортивной и общественной деятельностью, была членом олимпийской сборной своей страны по парусному спорту. Ее муж – знаменитый испанский спортсмен баскского происхождения, бывший гандболист Иньяки Ундангарин. В 1997 году они поженились и объединили свои общественные усилия. И все было бы хорошо, если бы образ жизни герцогини и герцога Пальма-де-Майоркских не вызвал вопросов по поводу источника средств.

Они, конечно, по определению были людьми небедными, но дом в Барселоне ценой в шесть миллионов евро – это было несколько слишком.

Когда начали разбираться, выяснилось, что титулованный спортсмен и член королевской семьи привлекал немалые суммы в свой общественный фонд, занимавшийся организаций спортивный и туристических акций, а затем выводил из него деньги на личные счета. Делом о мошенничестве занялась испанская прокуратура, и королевскую семью как следует потрусили.

Хуан Карлос, человек, обеспечивший мирный переход от франкистской диктатуры к демократии в стране, фигура для страны и Европы легендарная, не вынес семейного позора и в 2014 году отрекся от престола в пользу сына Филиппа. А тот в свою очередь лишил свою сестру и ее мужа герцогских титулов. По делу о мошенничестве всего проходило, кроме Кристины и Иньяки Ундангарина, 16 человек, разбиралось 89 эпизодов обвинений.

Бизнес-партнер Ундагарина Диего Торрес был осужден на восемь лет за мошенническое присвоение шести миллионов евро. Суду было важно установить степень причастности сестры короля, но доказать ее прямую вовлеченность в преступные схемы не смогли. Однако ее наказали большой компенсацией за косвенно полученную выгоду: часть выведенных из общественного фонда средств оказалась на счетах их совместной с мужем компании.

Все это, безусловно, сильно ударило по авторитету испанской монархии, хотя репутация королевской семьи пострадала бы больше, если бы та попыталась препятствовать правосудию или как-то повлиять на приговор. Утратив прямое влияние на политику своих стран, европейские монархи нынче являются носителями национальных элитных традиций и эталонами высоких моральных аристократических ценностей. В испанском случае принятый в семью с «голубой кровью» спортсмен-выскочка все испортил своей жадностью и нечистоплотностью и заразив дурными склонностями свою высокородную супругу. Кристина и Иньяки не присутствовали при зачтении приговора, они сейчас живут в Швейцарии. Еще не использовано право обжалования приговора. Но после всех положенных правовых процедур королевскому зятю придется отправиться за решетку, шансов остаться на свободе у него практически нет.