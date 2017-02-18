 

Итальянский министр едет в Баку

 

23 февраля в рамках визита министра экономического развития Италии Карло Календы в Баку пройдет азербайджано-итальянский бизнес-форум, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В бизнес-форуме примут участие предприниматели, представляющие более 15 итальянских компаний.

Италия - один из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана. Ее инвестиции в экономику Азербайджана составили порядка полмиллиарда долларов, причем основная их часть направлена в нефтяной сектор.

Однако в последнее время обе страны активизировали сотрудничество. К примеру, в конце 2016 года компании Baku Steel Company (Азербайджан) и Danieli (Италия) подписали соглашение о строительстве металлургического комплекса в Сумгаите. Объем инвестиций в комплекс превысит 1,2 миллиарда долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Италией в 2016 году составил почти 1,9 миллиарда долларов, около 84 процентов из которых приходится на экспорт азербайджанской продукции в эту страну. Италия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана - в прошлом году она заняла третье место по общему объему торгового оборота с Азербайджаном и первое - по импорту азербайджанской продукции.

302 просмотров


Старости
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Наша погода
Сегодня 4° / 1°
19 Фев 8° / -1°
20 Фев 9° / 2°
21 Фев 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Иран не признает независимость Карабаха Заявление посольства
Меркель: «Мир так и не смог наладить отношения с Россией»
Трамп покатал внуков на вертолете фото
Футболиста сборной Азербайджана гонят из Турции «Покинь Бурсу!» ВИДЕО
Шейх уль-ислам: «В Азербайджане нет конфессиональных конфликтов»
Итальянский министр едет в Баку
Королевский зять сядет наш комментарий
Нетаньяху: «Иран – общая угроза для США и Израиля»
Лейла Алиева сопровождает Ильхама Алиева в Мюнхене фото
Последние вести о пропавших нефтяниках обновлено 11:55
Депутат Армен Шахарьянц: «Я присоединяюсь к Бакинской платформе и готов приехать в Баку» эксклюзив
Анонсировано самоубийство детей За склонение к суициду - под суд
Министр обороны Турции обвинил НАТО в невыполнении обязательств
Итоги «арабской весны»: распались государства, поднял голову ИГИЛ комментирует Мухаммед Салех
Первая леди: «Народ проголосует за труп президента»
Микаил Талыбов и ликвидировал афганского президента страницы истории
Трамп заговорил как Сталин: «Все они враги народа»
Армянские войска применили минометы
Лимузин Трампа забросали камнями
Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США
Арестован убийца брата Ким Чен Ына
Глава ФБР провел брифинг для Конгресса США по теме России
Рахмон усиливает армию
"Рустави 2" прекратила вещание в знак протеста
Мировые цены на нефть растут