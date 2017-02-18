Итальянский министр едет в Баку

23 февраля в рамках визита министра экономического развития Италии Карло Календы в Баку пройдет азербайджано-итальянский бизнес-форум, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В бизнес-форуме примут участие предприниматели, представляющие более 15 итальянских компаний.

Италия - один из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана. Ее инвестиции в экономику Азербайджана составили порядка полмиллиарда долларов, причем основная их часть направлена в нефтяной сектор.

Однако в последнее время обе страны активизировали сотрудничество. К примеру, в конце 2016 года компании Baku Steel Company (Азербайджан) и Danieli (Италия) подписали соглашение о строительстве металлургического комплекса в Сумгаите. Объем инвестиций в комплекс превысит 1,2 миллиарда долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Италией в 2016 году составил почти 1,9 миллиарда долларов, около 84 процентов из которых приходится на экспорт азербайджанской продукции в эту страну. Италия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана - в прошлом году она заняла третье место по общему объему торгового оборота с Азербайджаном и первое - по импорту азербайджанской продукции.