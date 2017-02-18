Шейх уль-ислам: «В Азербайджане нет конфессиональных конфликтов»

«Вы как студенты Международной зимней школы мультикультурализма встретились в регионах с представителями различных религиозных общин. Своей толерантностью, религиозной терпимостью Азербайджан является прекрасным примером для мира», - сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде на встрече со студентами Международной зимней школы мультикультурализма из 16 стран, передает АПА.

Он отметил, что объявление президентом Ильхамом Алиевым этого года Годом исламской солидарности на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий, проблем, наблюдаемых в мире в сфере религиозной терпимости, является важным решением.

«Арменией оккупированы 20 процентов наших земель, наши мечети, места поклонения разрушены. Поэтому мы не можем отмечать исламскую солидарность в большом значении. Хотели бы, чтобы наши земли были мирным путем освобождены от оккупации. Возвращение наших граждан в село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, освобожденное от оккупации, вызывает большую веру», - заявил шейх.

А.Пашазаде добавил, что в Азербайджане реставрируются храмы христиан, евреев.

«Как главы религиозных общин мы участвуем и в международных мероприятиях. В Азербайджане нет противостояний между религиозными общинами. Это вытекает из того, что отношения государство-религия в Азербайджане построены верно».