Неприятный инцидент произошел с футболистом сборной Азербайджана и турецкого «Бурсаспора» Денизом Йылмазом по возвращении с выездного матча чемпионата Турции с «Кайсериспором» (0:2).

При выходе из аэропорта Бурсы путь ему перегородил болельщик команды по имени Неджми Айылдыз, который был явно недоволен тем, что на 19-й минуте игры Йылмаз получил красную карточку и сильно подвел свою команду.

«Я не хочу, чтобы ты был в этой команде. Покинь Бурсу! - кричал фанат. – Ты недостоин «Бурсаспора», ты должен уйти. У тебя нет права огорчать болельщиков «Бурсаспора». Ты недостоин надевать форму нашего клуба».

Представители «Бурсаспора» постарались успокоить болельщика, который продолжал кричать на Йылмаза, даже когда тот проследовал в командный автобус.

Напомним, Йылмаз дебютировал за сборную Азербайджана в ноябрьском отборочном матче с Северной Ирландией (0:4). Бывший футболист немецкой «Баварии» и ряда турецких клубов выступал за юношеские и молодежные сборные Турции, но в 2016 году дал согласие играть за Азербайджан.