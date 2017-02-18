В своем загруженном графике президент США Дональд Трамп все равно находит время для восьми своих внуков. Так, папарацци сумели снять прогулку 45-го президента Штатов с детьми его старшей дочери, сообщает haqqin.az со ссылкой на Reuters.

Трамп прошел с ними по лужайке Белого дома до вертолета Корпуса морской пехоты Marine One.

Затем глава США вместе с 5-летней Арабеллой и 3-летним Джозефом поднялись на борт вертолета и отправились вместе на завод Boeing в Южной Каролине.

Арабелла и Джозеф - старшие дети Иванки Трамп и Джареда Кушнера. У пары есть и третий ребенок - Теодор Джеймс, но ему только в марте исполнится год.

А вот первая леди США - Мелания Трамп - в поездках мужа участвует все реже. Она даже отказывается переезжать в Белый дом и навещает президента только по выходным.