Меркель: «Мир так и не смог наладить отношения с Россией»

Международному сообществу после окончания «холодной войны» так и не удалось наладить отношения с Россией. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией», - сказала глава немецкого правительства.

Канцлер Германии заявила, что будет трудиться во благо установления хороших отношений с РФ.

«Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия - наш сосед, это внешняя граница для ЕС», - констатировала Меркель.

«Я буду неустанно работать над тем, чтобы мы с Россией смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам», - подчеркнула она.