Иран не признает Нагорный Карабах в качестве отдельной республики и считает неправильным проведение “референдума” на этой территории, сказал сегодня глава пресс-службы Посольства Ирана в Азербайджане Мамедрза Наджафи, передает Trend.

По его словам, Иран не считает правильным любой шаг, который может стать угрозой для мира и безопасности.

«Принципиальная позиция Ирана относительно территориальной целостности Азербайджана и нагорно-карабахского конфликта ясная и прозрачная. Иран является сторонником скорейшего решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и международного права. Мы надеемся на скорейшее завершение конфликта и восстановление мира и безопасности в регионе», - сказал глава пресс-службы.

20 февраля в Нагорном Карабахе запланировано проведение "референдума" по внесению изменений в "конституцию" незаконного режима.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что незаконный "референдум", который планируется провести на временно оккупированных территориях Азербайджана, является явным нарушением Конституции Азербайджана, а также норм и принципов международного права и не может иметь правовой силы.

Созданный Арменией на временно оккупированных азербайджанских территориях незаконный режим является следствием агрессии и оккупации. Этот провокационный шаг, а также попытки изменить название неотъемлемой части Азербайджана - Нагорно-Карабахского региона - еще раз свидетельствуют о том, что Армения не заинтересована в политическом решении конфликта, отметил МИД.