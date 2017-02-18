 

В Армении арестован сын Вардана Осканяна

 

17 февраля по подозрению в вымогательстве и похищении человека были задержаны А.Осканян и А.Серадарян. Согласно информации армянской полиции, они требовали у гражданина, имя которого не сообщается, вернуть долг в размере 1,5 миллиона драмов, передает Новости-Армения.

«Арестованные отказались давать показания. Предпринимаются необходимые следственные меры для выяснения всех обстоятельств происшедшего», - говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

Отметим, что задержанный 33-летний Ара Осканян – сын лидера партии «Единение», бывшего главы МИД Армении Вардана Осканяна, который занимает третью строчку в общегосударственной части пропорционального списка кандидатов в депутаты от оппозиционного блока «Оганян – Раффи – Осканян». 

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