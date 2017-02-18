Исполняется месяц со времени вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа. Противники Трампа подсчитывают свидетельства турбулентного начала президентства. За этот срок страна пережила глубокий конституционный кризис из-за мер по ограничению въезда в США граждан из мусульманских стран, президент поссорился с президентом Мексики и премьер-министром Австралии, наконец, правящую команду покинул советник по национальной безопасности – случай беспрецедентный в политической практике Белого дома. Яростная атака СМИ на американского лидера продолжается.

Этот первый месяц изменил баланс сил между ветвями власти в США, и некоторые российские острословы назвали трамповские действия "февральской революцией" (напомним, в эти дни отмечается столетие революции с таким же названием в России). Но нынешняя "революция" в Америке рождает волны, которые в той или иной степени накрывают и другие страны.

Haqqin.az подготовил серию статей о первом месяце Трампа у власти с прогнозами о его возможных действиях в обозримом будущем.

Заигрался с русскими

Из всех перечисленных событий наиболее значимым стал уход из команды Трампа советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Для самого президента это стало большим ударом, чем его противостояние с федеральными судьями, застопорившими иммиграционные декреты, или война с враждебными СМИ.

В России, где самым внимательным образом отслеживают все, даже незначительные шаги внутри новой команды Трампа, тут же объявили: это тщательно спланированный и целенаправленный удар по администрации со стороны могущественных политических противников президента.

«В деле отставки Майкла Флинна, советника Трампа, речь идет об атаке на администрацию американского президента», - заявил именитый политолог Сергей Караганов.

С таким же вердиктом выступили и все российские федеральные телеканалы и прокремлевские газеты.

Политические противники Трампа действительно были несказанно рады такой отставке. "Мы знали, что слишком тесные связи с русскими скоро аукнутся президенту и его людям, - так говорят недоброжелатели Дональда Трампа из числа политиков и экспертов. - Флинн стал первой жертвой этой неразумной политики".

И, конечно, противники президента не упустили такой редкой возможности размотать дело Флинна на полную катушку.

Однако в словах С.Караганова, на мой взгляд, только доля правды. На самом деле отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн сильно подставился сам. Он слишком заигрался в контактах с русскими, и его игра стала казаться своеобразной политической "русской рулеткой". К сожалению, Трампа во время избирательной кампании и после нее не смущали опубликованные в американской прессе свидетельства о том, что Флинн тесно сотрудничал с российским телеканалом Russia Today.

Между тем американские спецслужбы считают своеобразным инструментом вмешательства России в выборы (на одной из фотографий будущий советник фигурировал вместе с президентом Владимиром Путиным и главредом RT Маргаритой Симоньян во время празднования юбилея телеканала), Флинн также выступал на RT в качестве эксперта и получал за это гонорары. И вся эта игра, заметим, была на поле одного из главных геополитических противников Америки, проблемы отношений с которым были едва ли не главной темой президентских выборов.

Единожды солгавши

Первый сигнал о будущих крупных неприятностях для генерала прозвучал со страниц The Washington Post 12 января. Тогда ее колумнист Дэвид Айгнешиус сообщил о нескольких телефонных разговорах, которые Флинн еще до инаугурации своего босса имел с российским послом в США Сергеем Кисляком. Один из этих разговоров произошел за день до того, как президент Обама объявил о введении новых экономических санкций против России. Три дня спустя кандидат в вице-президенты США Майкл Пенс заявил телекомпании CBS в популярной программе Face the Nation о том, что Флинн заверил его лично: никакого разговора с послом об экономических санкциях против России не было.

Позднее Флинн скажет, что предоставил Пенсу "неполную информацию". Н-да…

В конце месяца события стали развиваться стремительно. 25 и 26 января агенты ФБР провели закрытую встречу с Флинном, на которой обсуждались детали его разговоров с Кисляком. О результатах этой встречи ничего не сообщалось, однако, по данным The New York Times, стало известно, что против советника по нацбезопасности могут быть выдвинуты обвинения в сокрытии важной информации. А еще несколько дней спустя пресс-секретарь президента Шон Спайсер признался журналистам со ссылкой на юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана, что вопреки утверждениям Флинна тема санкций все же фигурировала во время разговоров с послом Кисляком.

После этого признания пресс-секретаря Флинн вертелся уже, как уж на сковородке. В течение двух следующих недель он заявлял, что в конце декабря у него были разговоры с представителями, по крайней мере, семи зарубежных стран, и он "не помнит", обсуждалась ли тема санкций с российским послом, но полной гарантии того, что она не обсуждалась, дать не может.

Так продолжалось до понедельника, 13 февраля. Вечером того дня, проведя выходные на флоридском курорте, Трамп обсудил создавшуюся ситуацию с главой своей администрации Рене Прибусом, советниками Стивеном Бэнноном и Джаредом Кушнером и принял решение об отставке Флинна. Тогда последний и выступил с письменным заявлением, в котором признал, что "предоставил вице-президенту неполную информацию" и "принес свои искренние извинения".

Как считает С.Караганов, советник президента мог говорить с российским послом о чем угодно. Флинн, однако, предстал перед американцами политиком, поправшим нормы протокола и морали, существующие в США: не предупредив своего босса об этом разговоре, самое главное - он солгал вице-президенту страны, а также, как пишет The Washington Post, "в ходе допроса ФБР дал ложные показания о беседе с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком".

Советник по национальной безопасности, ключевой член президентской команды, отвечающий за разработку важнейших решений в сфере внешней политики, должен был бы знать, что в российском посольстве в Вашингтоне подобные разговоры записываются. Это, кстати, и стало главной причиной его снятия.

"Русские точно знали, о чем именно Флинн говорил с Кисляком, - пишет The New York Times, - и если бы они захотели, чтобы Флинн сделал что-то для них, то могли бы легко обнародовать содержание этих переговоров, которые тот публично отрицал".

Так что дело не только в тщательно подготовленной атаке на Трампа его политических противников.

Отставка Флинна оказалась неприятным сюпризом не только для президентской команды, но и, возможно, для Кремля. Майкла Флинна в Москве знали и, насколько можно судить, вполне доверяли. Он мог бы сыграть роль некоего канала, по которому Кремль мог бы доносить до президента США свои предложения в непростых условиях в целом американо-российских взаимоотношений. Если это действительно так, приходится думать, что канал прерван.

Кстати, сейчас становится ясно, что Владимир Путин был разочарован первым телефонным разговором с Трампом. Сразу после этого разговора обе пресс-службы заявили о том, что он прошел в конструктивном ключе – haqqin.az писал об этом неделю назад. Но вскоре появились утечки информации. Выяснилось, что Трамп заявил Путину о том, что договор СНВ-3 (краеугольный камень всей мировой безопасности) является вредным, наносящим ущерб американской стороне.

Первый контакт и первые разочарования

Это было совсем не то, что ожидали в Москве. Недовольство в Москве добавили призывы Трампа к России вернуть Крым и начать деэскалацию на юго-востоке Украины, что шло вразрез с его примирительными словами и намеками во время избирательной кампании. Это не может не вносить определенную долю скепсиса в настроения Кремля, где до последнего времени полагали, что "Трамп – это шанс и окно возможностей для сопротивления системе, маховику "холодной войны” (Татьяна Становая, руководитель аналитического департамента российского Центра политических технологий).

Об этом свидетельствует и очередная утечка, на сей раз из Кремля: как сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на три источника, российским государственным СМИ рекомендовано перестать "лестно" говорить о президенте США Дональде Трампе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это сообщение "уткой". Однако мои коллеги из крупнейших российских каналов подтверждают эту информацию.

"Подобное распоряжение поступило к нам, конечно, не в виде некоего меморандума или приказа, а посредством доверительной беседы кремлевских чиновников с руководством канала", - сообщил мне на условиях анонимности один из работников ВГТРК.

Одновременно значительно резче стали высказываться о политике Трампа и представители Думы. "Дональд, ты не прав" - так можно суммировать последние выступления влиятельных думцев Константина Косачева, Леонида Слуцкого и других депутатов.

Как же дальше будут развиваться российско-американские отношения?

Рекс вместо Майкла

Флинн ушел и теперь, очевидно, главным конструктором американо-российских отношений станет новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Однако его первая встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Бонне не прояснила ровным счетом ничего, а Bloomberg вообще назвал ее "неловкой". Протокол такого рода встреч диктует обмен рукопожатиями и приветствиями перед камерами. Однако решение Тиллерсона проводить встречу без журналистов вызвало недоумение.

По результатам встречи госсекретарь зачитал перед СМИ свое первое официальное заявление.

«У нас с министром Лавровым была очень продуктивная встреча, - сказал он. - Мы обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимные интересы». После этого Тиллерсон покинул место встречи, не обращая внимания на вопросы репортеров. Разумеется, моветон нового госсекретаря можно списать на непростые отношения, сложившиеся между прессой и новыми хозяевами Белого дома. Но даже если это так, приходится признать, что ожидания Москвы пока не оправдываются.

Надежда умирает последней

Первая встреча президентов России и США предположительно состоится на полях следующего саммита G20 в немецком Гамбурге в июле этого года. Это будет еще не скоро, и темы обсуждений, и характер отношений могут измениться. В Москве полагают, что Путин ничего не будет просить у Трампа, не будет требовать ни снизить свою риторику по Крыму и Украине, ни снять экономические санкции. Он, возможно, заведет разговор об общей конфигурации международных отношений, о системе безопасности, о строительстве нового мира, в котором США принадлежит историческая роль.

Но достаточный ли это ресурс для выстраивания новых, полновесных отношений с супердержавой, в которой достаточно скрытых и явных сил, работающих на отчуждение и неприятие России?

В Москве умеют ждать и терпеть, не реагируя на некоторые недружественные высказывания американских чиновников. В Кремле похоже все еще лелеят надежду, что в Вашингтоне все "устаканится", пыль осядет и прагматизм возьмет верх. Но как долго это может продолжаться? Ответ на этот вопрос мы получим в ближайшее время.