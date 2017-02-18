Сотрудник Генпрокуратуры Азербайджана нашел в Беларуси не одного Лапшина

В Беларуси вблизи Сморгони возрождают оборонительную линию «Золотая горка», вокруг которой во времена Первой мировой войны шли ожесточенные бои, сообщают белорусские СМИ.

Год назад активисты общественного объединения «Сморгонь фронтовая» взялись за восстановление подземного хода. Того самого, что более 100 лет назад выкопали русские солдаты, чтобы вплотную подобраться к вражеским войскам, заложить два вагона взрывчатки и преломить ход большой войны.

В ходе раскопок было найдено точное место гибели экипажа поручика Макшеева, который управлял одним из первых в мире боевых самолетов.

25 сентября 1916 года в составе экипажа из четырех человек самолет Дмитрия Макшеева практически в одиночку сражался против немецкой эскадрильи. Сбили их в районе Крево. Но самолет упал на территории Ошмянского района в деревне Баруны.

Немцы похоронили русских летчиков с почестями.

Один из погибших летчиков был по национальности азербайджанцем с фамилией Гаибов.

По словам заместителя председателя Сморгонского райисполкома Геннадия Бычко, в прошлом году на мероприятие, посвященное героическому подвигу экипажа Макшеева, из Азербайджана приехал внучатый племянник Гаибова.

«Сейчас он работает в Генеральной прокуратуре Азербайджана. Были польские и российские делегации», - сказал Бычко.