Избил Рамина и получил пулю в живот

В Берлине азербайджанец решил заступиться за человека, которого избивали на улице, и оказался на скамье подсудимых, сообщает haqqin.az со ссылкой на Bild.

22 мая 2016 года в берлинском районе Шонеберг 37-летний Рамин Б. (фамилию азербайджанца немецкое издание не указывает) находился в кафе и ждал свою подругу Сюзанну.

«Я купил и уже успел принять героин, - вспоминает тот день Рамин. – У меня был стресс. Вдруг я почувствовал зубную боль и вышел на улицу. Там я увидел, как один человек зверски бьет другого. Я сказал: «Что это такое? Прекрати, а то позвоню в полицию!»

Услышав это, драчун переключился на Рамина и стал лупить уже его.

«Он бил меня по лицу, - рассказывает азербайджанец. – Я смог вырваться и убежать. Зашел во двор, чтобы вытереть кровь. Хотел вернуться в кафе, но этот человек вновь пришел и снова начал бить меня руками и локтями. Он порвал мою куртку, которая стоила тысячу евро. Когда он нанес мне очередной удар по лицу, я незаметно вынул пистолет. Это было от отчаяния, потому что я был слабее него физически. Я сделал несколько шагов назад и пригрозил, что буду стрелять. Но он снова подошел ко мне. Требование остановиться не подействовало на него. Быть может, он подумал, что это игрушечный пистолет? (смеется). Он хотел напасть на меня опять, и я выстрелил. Он присел и стал ругаться».

На вопрос, почему он не сделал сначала предупредительный выстрел в воздух, Рамин заявил, что «не ожидал, что нападавший пойдет на него снова. У меня не было выбора, я должен был как-то защищаться».

Пуля прошла через желудок и поджелудочную железу до аорты. К счастью, нападавший, коим оказался 33-летний босниец Срджан П., смог выжить после операции. Благодаря этому Рамина судят не за убийство, а «лишь» за нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное ношение огнестрельного оружия.

После выстрела азербайджанец выбросил пистолет и убежал. «Я боялся полиции из-за пистолета и героина, - признается Рамин. – Пистолет я купил за 480 евро. Стрелять научился в Азербайджане – в университете мы проходили военную подготовку. Я носил пистолет с собой, потому что опасался, что его обнаружат в номере отеля, в котором я жил. Я не доплатил отелю 200 евро и боялся, что меня выселят».

Уголовное дело возбуждено и в отношении боснийца. Сначала он говорил, что у него в кармане были наличные деньги для покупки автомобиля и его хотели ограбить. Затем друг Срджана заявил, что все началось после того, как незнакомец попросил у него закурить. Мол, двое мужчин напали на боснийца, а третий выстрелил в него. По словам друга, у Срджана украли 700 евро.

В действительности же, как удалось выяснить полиции, босниец был не жертвой, а нападавшим, что и подтверждают показания Рамина.