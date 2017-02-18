Армения продает России контрабанду

Председатель Союза экспортеров Армении Раффи Мхчян сделал признательное заявление: Армения ввозит в Россию турецкие товары, выдавая их за армянские. И именно поэтому на КПП «Верхний Ларс», через который и совершается товарооборот между РФ и Арменией, плохо относятся к армянским экспортерам.

«Когда мы ввозим в Россию турецкие товары под видом армянских, они об этом догадываются и поэтому сердятся, пытаются нас наказать», - сказал Мхчян.

Заявление главы Союза экспортеров Армении весьма примечательно, ведь не каждый день армянские чиновники признаются в обмане своего союзника и фактически в подлоге. Так в беседе с haqqin.az экономист Октай Ахвердиев прокомментировал эту новость.

По словам Ахвердиева, понятно, что речь идет о товарах, поступивших в Армению контрабандным путем. В основном это сельхозпродукция, прежде всего плодоовощная – персики, абрикосы и т.д. Но армяне могут контрабандой экспортировать стройматериалы и т.д.

«Кстати, таким же образом поступали и грузины до 2008 года, когда отправляли в Россию турецкие мандарины под видом грузинских», - отметил Ахвердиев.

Что касается объема контрабандного товара, поступающего из Армении в Россию, то, по словам эксперта, в денежном выражении речь может идти о суммах от 10 до 30 миллионов долларов.