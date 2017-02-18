 

Армения продает России контрабанду

Автор: Отдел Армении 

Председатель Союза экспортеров Армении Раффи Мхчян сделал признательное заявление: Армения ввозит в Россию турецкие товары, выдавая их за армянские. И именно поэтому на КПП «Верхний Ларс», через который и совершается товарооборот между РФ и Арменией, плохо относятся к армянским экспортерам.

«Когда мы ввозим в Россию турецкие товары под видом армянских, они об этом догадываются и поэтому сердятся, пытаются нас наказать», - сказал Мхчян.

Заявление главы Союза экспортеров Армении весьма примечательно, ведь не каждый день армянские чиновники признаются в обмане своего союзника и фактически в подлоге. Так в беседе с haqqin.az экономист Октай Ахвердиев прокомментировал эту новость.

По словам Ахвердиева, понятно, что речь идет о товарах, поступивших в Армению контрабандным путем. В основном это сельхозпродукция, прежде всего плодоовощная – персики, абрикосы и т.д. Но армяне могут контрабандой экспортировать стройматериалы и т.д.

«Кстати, таким же образом поступали и грузины до 2008 года, когда отправляли в Россию турецкие мандарины под видом грузинских», - отметил Ахвердиев.

Что касается объема контрабандного товара, поступающего из Армении в Россию, то, по словам эксперта, в денежном выражении речь может идти о суммах от 10 до 30 миллионов долларов.

2787 просмотров


Старости
Первая леди: «Народ проголосует за труп президента»
Первая леди: «Народ проголосует за труп президента»
Наша погода
Сегодня 5° / 1°
19 Фев 8° / -1°
20 Фев 9° / 2°
21 Фев 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

ВМФ России и ВМС Азербайджана наладили взаимодействие Российские источники
В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ Видео
Пенс об ответственности России за действия в Украине
Эльмар Мамедъяров едет в Москву
Турция остается надежным союзником НАТО Заявление МИД
Иран готовится к еще одним испытаниям ракет
Мамедалиева кинули на 113 тысяч долларов
Ходоки у азербайджанского министра почти по Серову
Вице-президент США: «Мы сделаем все, чтобы у Ирана не было ядерного оружия»
F-15 перехватили самолет над резиденцией Трампа
Генерал-полковник Владимир Шаманов: «Жена спасла меня в Гяндже»
Армения продает России контрабанду
В Баку два человека умерли от угарного газа
Избил Рамина и получил пулю в живот
Сотрудник Генпрокуратуры Азербайджана нашел в Беларуси не одного Лапшина
Турецкий премьер на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Февральская революция Дональда Трампа наша аналитика
В Армении арестован сын Вардана Осканяна
Иран не признает независимость Карабаха Заявление посольства
Меркель: «Мир так и не смог наладить отношения с Россией»
Трамп покатал внуков на вертолете фото
Футболиста сборной Азербайджана гонят из Турции «Покинь Бурсу!» ВИДЕО
Шейх уль-ислам: «В Азербайджане нет конфессиональных конфликтов»
Итальянский министр едет в Баку
Королевский зять сядет наш комментарий