Генерал-полковник Владимир Шаманов: «Жена спасла меня в Гяндже»

Председатель комитета Государственной думы России по обороне, бывший командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал о том, как жена спасла ему жизнь в Азербайджане, где он был командиром парашютно-десантного полка.

«Мы с Людмилой за время моей службы сменили 15 гарнизонов. Своей жене я обязан жизнью. Она меня спасла, когда в Азербайджане в городе Гянджа я служил командиром полка.

Советский Союз уже распался. Русские семьи покидали военный городок. Если в доме двое суток не зажигали свет, его занимали военнослужащие.

Одна наша соотечественница уехала в Россию хоронить мать, а когда вернулась, в квартире уже расположились другие люди. Они начали ее избивать. Из окна доносились душераздирающие крики. Мы в тот момент с женой были на улице. Я кинулся в подъезд, выбил ногой дверь квартиры и очутился в темном коридоре, где в мою грудь уперся пистолет. В голове пронеслось: надо уходить влево, тогда прострелят плечо, зато не попадут в сердце. И вдруг кто-то ударяет по руке с пистолетом. Это была подоспевшая Люда. Дальше я справился сам», - рассказал российский генерал.