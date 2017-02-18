F-15 перехватили самолет над резиденцией Трампа

Два истребителя F-15 в пятницу были подняты в воздух с базы во Флориде для перехвата не отвечающего на запросы самолета, пролетевшего недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, передает сегодня телеканал Fox News.

Самолеты летели на сверхзвуковой скорости, и многие местные жители испугались громкого гула, говорится в заявлении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Сообщается, что истребителям удалось установить контакт с самолетом.

"Целью военных перехватов является восстановление связи самолета с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и инструктирование пилота следовать указаниям диспетчеров для осуществления безопасной посадки и последующих действий", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти США начали расследование по факту неожиданного сближения воздушного судна с самолетом Boeing-747 президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел в небе над Флоридой в начале февраля, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.