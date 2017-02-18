В советское время желавшие подчеркнуть свое постоянное присутствие на рабочем месте кабинетные работники из различных министерств и ведомств вешали на спинку стула свой пиджак и создавали творческий беспорядок на столе. Такая иллюзия или самообман нужен был для того, чтобы любой вошедший, но не заставший труженика на его рабочем месте проникся уважением к чиновнику. Посетитель должен был проникнуться уважением и уверенностью в том, что данный товарищ с головой ушел в решение поставленных перед ним задач. Так имитировалась кипучая активность.

Но настал век интернета и сотовой связи с его возможностью достать нужного человека в любое время дня и ночи, практически в любом уголке Земли. Научно-технический прогресс внес свои коррективы и в выбор средств, к которым стали прибегать чиновники, жаждущие показать свое активность и усердие, попутно, слово-то какое, пиарясь. Особняком в этом ряду стоят отечественные министры, поручившие нести тяжелое бревно пиара работникам собственных пресс-служб. Именно собственных, ибо зачастую главы пресс-служб отечественных министерств пиарят конкретного человека, а не само министерство.

Но делают они это весьма кучеряво. С недавних пор, сначала робко ступив на эту скользкую дорожку, а затем ездя по ней вовсю, в моду ввели практику рассылать в СМИ сообщения о том, что тот или иной министр изволил принять граждан республики в том или ином ее регионе. Выдается шаблонный текст, стандартные фото министра и его посетителей. Выходит нечто, весьма напоминающее известную картину советского художника Владимира Серова «Ходоки у Ленина».

Нет, понять наших министров и прочих чиновников высокого ранга можно. Им было поручено чаще общаться с народом. Но сдается мне, что никто им не говорил, чтобы каждая такая встреча выдавалась если не за подвиг, то за нечто героическое.

С другой стороны, а что еще остается делать министрам? Они же, словно олицетворяя собой известный афоризм Жванецкого, весь день не спят, всю ночь не едят, естественно, устают.

А как можно не устать от выполнения своих прямых обязанностей? Это же Сибирь, каторга, а не райские кущи. Рабы на галерах, как сказал один очень влиятельный политик. И ведь никто не ценит! Никто не осознает, что душа чиновника тоже жаждет признания и понимания. Вот и приходится им как-то крутится в борьбе за это самое внимание и признание. В итоге на-гора раз за разом выдаются сообщения для СМИ о том, что входит в прямую обязанность наших министров. Да, встречаться с людьми - это их обязанность, а не повод для пиара.

И это, говорю с гордостью, отечественное ноу-хау. Потому что в иных странах пресс-службы министерств и ведомств сообщают о встречах их руководителей с представителями официальных, зарубежных делегаций, договариваются об интервью, отвечают на запросы прессы, но не штампуют сообщения о встречах министра с жалобщиками в каком-то районе. И я не исключаю, что этим азербайджанским ноу-хау заинтересуются за рубежом.

Правда, если это произойдет, то мы, боюсь, станем свидетелями рассылки пресс-релизов с сообщениями о количестве и качестве всего того, что впустили и выпустили из себя отечественные министры. А там недалеко до сообщений о количестве почесывания затылка, шагов по кабинету, чихов и вздохов министров. Согласитесь, прогресс налицо. Это вам не пиджак на спинке стула в рабочем кабинете. И не надо останавливаться на достигнутом. Вперед, к новым вершинам пиара по-азербайджански!