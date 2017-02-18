Иран готовится к еще одним испытаниям ракет

Иран проведет испытательные пуски ракет во время маневров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС ИРИ) на следующей неделе, сообщил командующий сухопутными силами КСИР Мохаммад Пакпур, передает ТАСС.

По его словам, маневры под кодовым названием «Пэйамбаре Азам-11» («Великий Пророк-11») начнутся 20 февраля.

«Они пройдут в центральных и северо-восточных районах ИРИ в два этапа. На первом этапе состоится тестирование современных высокоточных ракет, которые недавно поступили на вооружение боевых подразделений КСИР», — информировал генерал Пакпур.

В конце января телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что Иран осуществил на полигоне в провинции Семнан испытательный пуск ракеты средней дальности. Это сообщение получило широкий международный резонанс. Президент США Дональд Трамп заявил, что «Иран играет с огнем», а Министерство финансов США расширило антииранские санкции, добавив в «черные списки» 13 человек и 12 структур, которые, как сообщалось, «имеют отношение к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывают поддержку КСИР».

В ответ иранские официальные лица заявили, что Иран имеет полное право на реализацию своих оборонных программ и ракетные тестирования не противоречат ни Совместному всеобъемлющему плану действий (соглашению по иранской ядерной программе), ни резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.