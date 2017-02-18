Турция остается надежным союзником НАТО, говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в связи с 65-летием вступления страны в Североатлантический альянс, передает сегодня агентство Anadolu.

В заявлении подчеркивается приверженность Анкары к обязательствам в рамках НАТО, отмечается значимость альянса для Турции.

«НАТО — один из фундаментов политики обороны и безопасности Турции. Альянс также остается незаменимым фактором обеспечения безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе.

Турция солидарна с членами НАТО и привержена принципу неделимости системы безопасности, внося вклад в миссии и действия НАТО.

Наша страна продолжает активную деятельность на Балканах, Кавказе, Ближнем Востоке, Средиземноморье и Черном море», — говорится в заявлении МИД Турции.