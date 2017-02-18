Эльмар Мамедъяров едет в Москву

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюльоглу, передает ТАСС.

«В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход подготовки предстоящего официального визита в Россию министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова», — проинформировали в МИД России.