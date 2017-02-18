Пенс об ответственности России за действия в Украине

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия обязана нести ответственность за свои действия в Донбассе. Об этом политик сказал в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, текстовая трансляция которого ведется в официальном микроблоге Пенса в Твиттере.

«Мы должны сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался», — сказал американский вице-президент.

При этом он добавил, что президент США Дональд Трамп верит в то, что Вашингтон и Москва смогут найти новые точки соприкосновения.