 

В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ Видео

Автор: Отдел информации 

В турецкой Бурсе проведена операция, по итогам которой в различных районах города задержаны 105 человек, подозревающихся в причастности к террористической организации «Исламское государство».

Среди них — три азербайджанца, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу. Также среди задержанных 46 турок, 51 сириец, 4 туркмена и гражданин России.

В результате расследования и допроса задержанных в отделе по борьбе с терроризмом Управления полиции города Бурса удалось установить, что 44 человека имеют отношение к ИГИЛ. Среди них оказались и граждане Азербайджана. Их будут судить по следующим статьям: «Участие в террористической организации», «Финансовая поддержка террористической организации» и «Пропаганда терроризма».

На видео, представленном ниже, можно увидеть, как полицейские ведут арестованных. Один из них обнаглел настолько, что показал на камеру средний палец.

На последних секундах видеозаписи можно заметить, как один из задержанных пренебрежительно говорит оператору на азербайджанском языке: «çək», то есть «cнимай».

212 просмотров


Старости
Первая леди: «Народ проголосует за труп президента»
Первая леди: «Народ проголосует за труп президента»
Наша погода
Сегодня 5° / 1°
19 Фев 8° / -1°
20 Фев 9° / 2°
21 Фев 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

ВМФ России и ВМС Азербайджана наладили взаимодействие Российские источники
В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ Видео
Пенс об ответственности России за действия в Украине
Эльмар Мамедъяров едет в Москву
Турция остается надежным союзником НАТО Заявление МИД
Иран готовится к еще одним испытаниям ракет
Мамедалиева кинули на 113 тысяч долларов
Ходоки у азербайджанского министра почти по Серову
Вице-президент США: «Мы сделаем все, чтобы у Ирана не было ядерного оружия»
F-15 перехватили самолет над резиденцией Трампа
Генерал-полковник Владимир Шаманов: «Жена спасла меня в Гяндже»
Армения продает России контрабанду
В Баку два человека умерли от угарного газа
Избил Рамина и получил пулю в живот
Сотрудник Генпрокуратуры Азербайджана нашел в Беларуси не одного Лапшина
Турецкий премьер на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Февральская революция Дональда Трампа наша аналитика
В Армении арестован сын Вардана Осканяна
Иран не признает независимость Карабаха Заявление посольства
Меркель: «Мир так и не смог наладить отношения с Россией»
Трамп покатал внуков на вертолете фото
Футболиста сборной Азербайджана гонят из Турции «Покинь Бурсу!» ВИДЕО
Шейх уль-ислам: «В Азербайджане нет конфессиональных конфликтов»
Итальянский министр едет в Баку
Королевский зять сядет наш комментарий