В турецкой Бурсе проведена операция, по итогам которой в различных районах города задержаны 105 человек, подозревающихся в причастности к террористической организации «Исламское государство».

Среди них — три азербайджанца, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу. Также среди задержанных 46 турок, 51 сириец, 4 туркмена и гражданин России.

В результате расследования и допроса задержанных в отделе по борьбе с терроризмом Управления полиции города Бурса удалось установить, что 44 человека имеют отношение к ИГИЛ. Среди них оказались и граждане Азербайджана. Их будут судить по следующим статьям: «Участие в террористической организации», «Финансовая поддержка террористической организации» и «Пропаганда терроризма».

На видео, представленном ниже, можно увидеть, как полицейские ведут арестованных. Один из них обнаглел настолько, что показал на камеру средний палец.

На последних секундах видеозаписи можно заметить, как один из задержанных пренебрежительно говорит оператору на азербайджанском языке: «çək», то есть «cнимай».