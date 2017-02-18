Делегация военно-морских сил Азербайджана, возглавляемая временно исполняющим должность главнокомандующего ВМС капитаном 1 ранга Зауром Гумбетовым, посетила Санкт-Петербург и приняла участие в рабочих встречах с заместителем главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмиралом Александром Федотенковым и офицерами Главного командования ВМФ России. Об этом 17 февраля 2017 года сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, передает haqqin.az.

Как сообщается, главной целью визита в Санкт-Петербург для представителей ВМС Азербайджана стала необходимость перенять опыт по организации и проведению международного соревнования экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2017», который включен в программу Армейских международных игр и впервые будет проведен в августе этого года в территориальных водах Азербайджана.

В ходе совместной работы с азербайджанскими коллегами представители Главного командования ВМФ России поделились имеющимися наработками по проведению конкурса «Кубок моря» прошлых лет, а также оказали методическую помощь в разработке руководящих документов и положений состязаний.

Также во время визита представители ВМС Азербайджана посетили одно из российских предприятий, занимающихся производством учебно-тренировочных комплексов для подготовки экипажей надводных кораблей по борьбе за живучесть, и ознакомились с обновленной экспозицией филиала Центрального военно-морского музея «Крейсер «Аврора».

Отметим, что в августе 2017 года Азербайджан впервые встретит у причалов военно-морской базы Пута корабли стран-участниц конкурса по морской выучке «Кубок моря – 2017», который уже в третий раз будет проведен в рамках Армейских международных игр. Главной целью военно-морских состязаний является укрепление дружеских связей между военно-морскими силами стран-участниц конкурса и служит повышению боеготовности личного состава, обмену опытом и созданию дружеских взаимоотношений между военнослужащими.

На конкурсе «Кубок моря-2017» экипажи кораблей продемонстрируют международной судейской команде свои навыки по маневрированию в море, организации связи и уничтожении воздушных и морских целей.