Массовое отравление в японских школах: 800 пострадавших

Более 800 японских детей из семи школ города Татикава недалеко от Токио получили пищевое отравление, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

По его данным, дети жаловались на боли в животе и тошноту с вечера пятницы. Другая телекомпания, TBS, сообщила о 500 пострадавших школьниках, однако данных о тяжелых случаях не поступало, это касается также пятерых госпитализированных детей.

Предполагается, что школьники отравились обедами, которые готовит в городе Татикава комбинат питания для школ. Всего 17 февраля там были приготовлены обеды для 3000 человек. Теперь в комбинате проводится санитарная проверка, он прекратил работу до 24 февраля.