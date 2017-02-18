 

Турция отменяет запрет на поездки военных в России

 

Генштаб Турции планирует в ближайшее время снять запрет на поездки своих военных в Россию, действующий с момента кризиса в отношениях двух стран осенью 2015 года, передает Anadolu.

«Ожидается, что Генштаб Турции в скором времени может отменить запрет на поездки военнослужащих в Россию», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что такое решение было принято Генштабом после совещания с представителями соответствующих подструктур, а также с ведома МИД и Минобороны.

Обсуждение этого вопроса началось после нормализации отношений между Анкарой и Москвой, которые осложнились из-за инцидента со сбитым Турцией российским самолетом Су-24 в ноябре 2015 года.

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