 

Лавров: «Холодная война» так и не окончилась»

 

Если судить по некоторым заявлениям на Мюнхенской конференции, «холодная война» так и не окончилась. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

Россия и Запад согласны, что урегулирование в Украине должно достигаться в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском, отметил глава МИД РФ. Киев должен встать на путь выполнения минских соглашений, альтернативы нет, добавил он.

Потенциал отношений России и США на различных направлениях огромен.

«Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность», - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что РФ и США «никогда не были в прямом конфликте, между ними было гораздо больше дружественной истории, нежели противостояния».

Глава МИД РФ напомнил, что «Россия немало сделала для поддержки независимости Соединенных Штатов, их становления в качестве единого, сильного государства».

«В наших общих интересах конструктивное выстраивание российско-американских отношений, тем более что Америка - не менее близкий наш сосед, чем Евросоюз: в Беринговом проливе нас разделяет всего 4 км», - отметил он.

«Потенциал кооперации в политике, экономике, гуманитарной сфере огромен, но ему еще предстоит быть реализованным. Мы к этому открыты настолько, насколько к этому готовы в США», - добавил Лавров.

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