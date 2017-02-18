 

Удар крылатыми ракетами по столице ИГИЛ Видео Минобороны России

 

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта крупного отряда боевиков в сирийской Ракке крылатыми ракетами со стратегического ракетоносца Ту-95МС, передает РИА Новости.

Российское оборонное ведомство накануне сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС, совершив перелет над Ираном и Ираком, нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Ракки.

"Уничтожение пункта управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Ракке ударом новейшими крылатыми ракетами с российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС", — говорится в описании к видео, выложенном на официальном канале МО РФ на YouTube.

В ведомстве сообщили, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

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