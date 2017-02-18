Россия признала паспорта "ДНР" и "ЛНР"

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В указе подчеркивается, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Ранее в Кремле заявляли, что официально паспорта самопровозглашенных республик Россия не признает.