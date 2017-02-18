С ереванской площади Свободы 18 февраля стартовало шествие с требованием освободить Артура Саркисяна, обвиняемого в содействии вооруженной группе «Сасна црер», захватившей в июле прошлого года полк ППС Полиции Армении, сообщает "Новости Армении".

Согласно информации, на данный момент участники шествия проходят по центральным улицам армянской столицы. Они движутся в сторону «Больницы для заключенных». У здания больницы участники шествия выразят свою поддержку Саркисяну и попросят его прекратить голодовку, начатую им 9 февраля.