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С ереванской площади Свободы 18 февраля стартовало шествие с требованием освободить Артура Саркисяна, обвиняемого в содействии вооруженной группе «Сасна црер», захватившей в июле прошлого года полк ППС Полиции Армении, сообщает "Новости Армении".

Согласно информации, на данный момент участники шествия проходят по центральным улицам армянской столицы. Они движутся в сторону «Больницы для заключенных». У здания больницы участники шествия выразят свою поддержку Саркисяну и попросят его прекратить голодовку, начатую им 9 февраля.

 

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