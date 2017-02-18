В Армении наступила горячая предвыборная пора (2 апреля в этой стране пройдут парламентские выборы), которая разгорячила головы армянских политиков, государственных деятелей и военных, начавших выступать с заявлениями одно другого удивительнее. Такое ощущение, что они соревнуются на потребу неискушенной публике.

К примеру, сегодня президент Армении Серж Саргсян, выступая на 11-м съезде Армянского Союза добровольцев «Еркрапа» в Ереване, призвал хранить порох сухим, «поскольку наша борьба все еще продолжается». Речь шла о готовности «отразить азербайджанскую агрессию». «В Азербайджане сегодня некоторые все еще питают иллюзии, будто сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, соответственно – уязвима. Руководствуясь подобными пустыми иллюзиями, противник, возможно, попытается прибегнуть к новым провокациям», – заявил Саргсян.

Далее он сказал, что официальный Баку - «любитель» имеющих недельную жизнь пустых PR-акций посредством пускания огромных сумм на ветер. «Недавно (Баку – прим.) назвал вопрос «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши – haqqin.az) внутренним делом Азербайджана. К сожалению, память у людей коротка. Именно подобное мышление, лишенное всяких правовых и моральных оснований, в свое время привело к обострению конфликта и войне, став причиной многочисленных неуместных жертв и мучений, в первую очередь, для народа Азербайджана».

Продолжая свой спич Саргсян заявил, что «как показала история, благодаря вам и другим героическим сынам армянского народа получилось так, что они (азербайджанцы) не устроили чаепития не только в «Степанакерте», но и лишились возможности попивать чай также в Агдаме, Физули, Джабраиле, Губадлы, Кельбаджаре и других местах. Мы, говорю со всей искренностью, не желаем страданий Азербайджану, но никому не позволим мечтать о страданиях нашего народа».

Глава армянского государства отметил, что карабахская проблема – это дело всей армянской нации, судить в этом вопросе может только все армянство, и как решит народ, таковым и будет будущее «Арцаха».

«Как присутствующие здесь, так и те, кто сейчас не находится в этом зале, горой стоят за наших братьев и сестер в «Арцахе». Все возможные провокации встретят адекватный контрудар. Политика, зиждущаяся на иллюзиях, не имеет и не может иметь будущего. Доказательством сказанному служит опыт минувших лет», – отметил Саргсян.

Очевидно, что Саргсян в своем выступлении отвечал сразу на два вызова, стоящих перед Арменией и лично перед ним. Главный из них – это генерация панических настроений в Армении в преддверии выборов. И об этом открыто написал армянский аналитик Арам Аматуни на ереванском сайте «Первый информационный». Вероятность возобновления активных боевых действий между Арменией и Азербайджаном Аматуни считает весьма высокой. И при этом отмечает, что генерируемое ожидание (войны) кроме панических настроений в обществе, не приведет к какому-либо результату. «И возникнет вопрос – кто же заинтересован в вопросе генерации этих настроений в нынешней предвыборной ситуации?».

Ответ прост. Обстановку и генерацию панических настроений активизировала нынешняя армянская элита в попытке объединить вокруг себя народ перед угрозой «общего врага». Ведь на кону самое главное – власть, которую можно сохранить с помощью перехода на парламентское правление. И сам Саргсян об этом практически открыто говорит: «Сегодня Армения стоит на пороге серьезных перемен, преобразований. Мы осуществляем этот процесс перехода к парламентскому правлению, и мы готовы совершить этот переход без потрясений. В этот период мы обязаны также гарантировать стабильность и законность. Пользуясь случаем, скажу, что Республиканская партия Армении на предстоящих выборах будет представлена крепкой командой, деятелями, которые, если получат мандат народа, будут готовы донести голос Республики Армения с трибун Москвы, Брюсселя и Вашингтона, в эфире ведущих информационных служб мира, всех возможных и невозможных площадок».

Правда, концовка выступления у Саргсяна получилась не очень. Он не пообещал бесплатные электричество и газ, не пообещал не забирать молодых людей в армию. И последний пункт особо важен на фоне нескончаемых протестов матерей, чьи сыновья погибли во время несения службы в ВС Армении. Ну а то, как к этим матерям относится армянская власть, и говорить не приходится, их избивают, в них в прямом смысле плюют сотрудники правоохранительных органов, называют бомжами.

Что касается того, что Азербайджан - «любитель» имеющих недельную жизнь пустых PR-акций посредством пускания огромных сумм на ветер», то начавшаяся работа по восстановлению села Джоджуг Марджанлы, где уже успели побывать журналисты и дипломаты, аккредитованные в Баку, четко показывает на уверенность Баку в неизбежности восстановления своей территориальной целостности. Село, в котором не могли жить люди из-за постоянных обстрелов с армянской стороны, сейчас оживает, строится дорога. Все это стало возможным благодаря тому, что в апреле 2016 года азербайджанские войска отбили ключевые высоты. Теперь сельчанам ничто не угрожает. Да и приезд зарубежных дипломатов показывает – ВС Азербайджана гарантируют безопасность.

Другой любитель поговорить – бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян на фоне предвыборной горячки заявил, что можно добиться международного признания права «народа Нагорного Карабаха» на самоопределение.

По его словам, это подразумевает или независимость «Нагорно-Карабахской Республики», или признание факта ее объединения с Арменией. «Я склонен ко второму варианту и уверен, что это станет реальностью», - подчеркнул Осканян. Правда, в качестве обоснования этих утверждений Осканян сослался только на «собственный опыт и хорошее знание методов работы международных структур». Сразу в воздухе повис вопрос: Почему же это знание и опыт не помогли раньше признать «НКР» или объединить ее с Арменией?

Но самым циничным заявлением в последние дни отличился армянский генерал Аркадий Тер-Тадевосян по прозвищу «Командос». Он заявил, ссылаясь на документ, обнаруженный в азербайджанском военном штабе после захвата Ходжалы, что «мирные жители могли покинуть город по известным им дорогам, которыми они пользовались». При этом и сам документ «Командос» обнародовал в прессе. Из него как раз и следует, что не было никаких дорог.

Орфография текста сохранена (haqqin.az): «Из г. Ходжалы можно пройти пешком по газопроводу до армянского села Кятук. Ниже указанного села и села Нахчиваник Аскеранского района имеется возможность дойти до азербайджанского села Шелли Агдамского района (расстояние около 20 километров).

Из г. Ходжалы через поле так называемое Сергали с правой стороны свиноводческой фермы Сунджинка, с левой стороны Нового Норагюха, слева от кормозавода, переходя речку Илис вблизи высокого орехового дерева, можно дойти до имеющегося там сада (тутовые деревья). После разведки ниже дачного хозяйства и зимнего пастбища, слева от армянского села Сардарашен и Фаррух можно дойти до села Алиагалы (Хачын) Агдамского района. 16 февраля с.г. по указанной тропинке в Агдамском районе прибыли жители г. Ходжалы Оруджев Гасан и Мусаев Имамверди, которые перегнали свой скот - 8 коров и 2 лошади). На наше предложение житель г. Ходжалы Мусаев Мисир Иса оглы согласился быть проводником, в настоящее время проживающий в селе Сейдли Агдамского района (расстояние примерно 40 км.). По обоим дорогам можно пройти только пешком, при поддержке вооруженных групп и БТР со стороны Агдамского района…».

Еще раз вопрос: где тут дороги, если надо добираться какими–то тропами, по газопроводу, желательно при поддержке БТР, мимо армянского села, вблизи некого высокого орехового дерева? Но нет же, «Командос» уверен, что это привычный путь жителей Ходжалы…

В общем, очевидно, что сейчас, в преддверии выборов в армянский парламент, армянские же политики еще больше отравляют свой народ невыполнимыми обещаниями и откровенным враньем.