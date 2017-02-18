 

Бакинский «Бабай» министра Авакова haqqin.az из Украины

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

За последнее время в Украине участилось число заказных убийств и громких преступлений.  При этом самое громкое убийство журналиста Павла Шеремета и покушение на главу Харькова Геннадия Кернеса до сих пор не раскрыты.

Павел Шеремет

Издание politica-ua выступило с разгромной статьей в адрес министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, обвиняя его не только в преступной халатности, но и личной заинтересованности в том, чтобы эти и другие громкие преступления никогда не были раскрыты. Дело в том, что Геннадий Кернес, также известный в криминальном мире по прозвищу «Гепа», является старым товарищем и подельником Арсена Авакова. Но когда Аваков занял кресло главы МВД, отношения у него со своим бывшим патроном ухудшились. Примечательно, что Геннадий Кернес и сам не скрывал того факта, что за покушением на него мог стоять Арсен Аваков.

Что касается убийства Павла Шеремета, то журналисты издания также предполагают, что к нему мог быть причастен Арсен Аваков. Журналист незадолго до своей смерти отличился серией громких расследований про высокопоставленных чиновников, так или иначе связанных с Аваковым.

«МВД Украины оказалось под контролем человека, место которого в цивилизованном обществе — в тюрьме. И миф о большом патриоте Украины Арсене Авакове — не более, чем ширма, скрывающая главную цель этого человека — персональное обогащение», - пишет издание, утверждая, что Аваков лично курирует многочисленные ОПГ в Киеве.

Самым интересным ОПГ в списке издания, является группировка «Бабая». Возглавляет группировку, он же «Бабай», -  уроженец Баку Юрий Владимирович Багиев.

Арсен Аваков

Его группировка много лет держала в страхе весь нелегальный бизнес на Киевском железнодорожном вокзале — торговцев, таксистов, маршрутчиков, менял. В 2009 г. он был арестован и недавно получил условный срок в пять лет. Но при этом он продолжал контролировать теневую часть бизнеса на главных железнодорожных воротах страны. 

По утверждению издания, Авакова и Багиева объединяет не только то, что они оба родом из Баку. Сфера интересов двух известных людей деньги, очень большие деньги.

Отличительной чертой ОПГ «Бабая»  заключается в ставке главаря на людей «со странностями», говоря языком медицинских документов — с психическими отклонениями. Почти все приближенные «Бабая» были официально признанными психопатами, законными владельцами «желтых справок».

Бабай

«В свою очередь, «дурики» «Бабая» обожествляли своего предводителя, которому были обязаны буквально всем: где и какими еще законным образом в нашем неустроенном и жестоком обществе эти социопаты могли реализоваться и иметь доход для благополучной жизни?», - пишет издание.

Примечательно, что революцию и приход новой власти в Украине  криминальный авторитет Юрий Багиев встретил в тюрьме, где он отсиживал десятилетний срок. Однако, к удивлению всей страны, в 2015 году суд неожиданно оправдал «Бабая». Произошло это спустя некоторое время после того, как кресло главы МВД занял Арсен Аваков. Украинские СМИ пишут, что появился некий преступный синдикат двух бакинцев Багиева и Авакова. Один выполняет грязную работу, второй прикрывает его во всем.

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Бакинский «Бабай» министра Авакова haqqin.az из Украины
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