Соединенные Штаты намерены принять меры для того, чтобы Иран не угрожал Ираку и другим партнерам Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом заявил на встрече с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Абади, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Майкл Пенс, передает ТАСС.

Как сообщила по итогам этих переговоров пресс-служба Белого дома, Пенс "подчеркнул, что мы (то есть США) не позволим Ирану угрожать стабильности американских партнеров в регионе, включая Ирак".

Пенс и аль-Абади также заявили о важности сохранения темпов борьбы с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" и сотрудничества в освобождении Мосула от ее боевиков, согласились с тем, что неотложной задачей является "экономическое восстановление Ирака". При этом заместитель главы американской администрации дал высокую оценку "продолжающемуся сотрудничеству между иракскими силами безопасности и военизированными курдскими формированиями "пешмерга".

Кроме того, вице-президент США и глава правительства Ирака рассмотрели "благоприятные возможности для укрепления двусторонних отношений", "продвижения общих интересов, в том числе обеспечения более тесного экономического сотрудничества". В связи с этим Пенс и аль-Абади "подтвердили приверженность долгосрочному партнерству" между Вашингтоном и Багдадом, опирающемуся на соглашение о стратегических рамках двусторонних отношений.