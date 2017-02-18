 

Эрдоган спас своего охранника из-под колес автобуса

 

На востоке Турции в городе Элязыг в результате несчастного случая охранника президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана чуть не задавил автобус, сообщает Milliyet.

Охранник попал под колеса автобуса, в салоне которого в момент дорожно-транспортного происшествия находился сам Эрдоган. Кортеж президента Турции уезжал из центра города после его выступления, когда случился инцидент.

Эрдоган лично вышел из автобуса, чтобы помочь пострадавшему. По данным издания, охранник и президент были давно знакомы.

Мужчина был госпитализирован с различными травмами, информация о его текущем состоянии не уточняется.

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