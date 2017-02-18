 

Мощное землетрясение в Чили

 

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в субботу на севере Чили, передает РИА Новости со ссылкой на национальный сейсмологический центр при Чилийском университете.

По данным центра, очаг находился на глубине почти 266 километров, а эпицентр — в 74 километрах от города Сокайре. Пока данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,3, которое произошло на северо-западе Аргентины. Эпицентр располагался примерно в 144 километрах к северо-западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Очаг располагался на глубине 200,6 километра. Сообщений о пострадавших и разрушениях также не было.

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