 

Андрей Илларионов: «Армения в сложном геополитическом положении»

Автор: Отдел информации 

Известный российский экономист и аналитик, советник президента России Владимира Путина в 2000-2005 годах Андрей Илларионов в интервью изданию "Апостроф" прокомментировал нынешний уровень российско-армянских отношений, сравнив систему взаимоотношений этих двух государств с взаимосвязью империи и колонии. Приводим наиболее интересную для азербайджанской аудитории часть интервью А.Илларионова.

Андрей Илларионов

- А есть ли предвестники изменений в отношениях России со стратегическими союзниками на постсоветском пространстве, грубо говоря, есть ли признаки того, что это союзничество нарушается в отношениях с Беларусью, с Арменией, с Узбекистаном, с Казахстаном?

- Узбекистан не является членом ОДКБ. Да и с термином союзничества, видимо, надо быть осторожнее. Часто это больше походит на отношения между империей и клиентами.

- В каком смысле?

- Настоящий союзник обладает большей свободой действия. Да, он понимает и свою заинтересованность в союзе, но если что-то идет не так, то он может принять решение о выходе из союза. Давайте зададим себе вопрос: может ли Армения выйти из союза с Россией? Ответ совершенно однозначный.

- Не может. Из этого следует, что все эти союзы, то есть ОДКБ и ЕврАзЭС, будучи мертворожденными с точки зрения экономики и безопасности, все-таки имеют будущее? Или скажем так: имеют ли шансы страны-члены этих союзов выйти из них?

- Не стал бы называть их мертворожденными, по крайней мере, в области безопасности. В случае с Арменией это же не мертворожденный союз, это отражение и реалий сегодняшнего дня, и многовековой истории. Может ли Армения отказаться от этого? Ответ: нет, не может. Как для алавитов, так и для Армении, союз с Россией является вопросом жизни и смерти. Российское руководство, пользуясь непростым геополитическим положением, в котором находятся те или иные страны, использует эти отношения отчасти и для удовлетворения своих интересов.

- Все-таки Ереван сейчас разочарован тем, что Россия не обеспечивает в полной мере защиту ее интересов, в том числе продавая в большом количестве оружие Азербайджану. И даже несмотря на это, нет никаких шансов, что Армения сможет отказаться от союзничества, я вас правильно понимаю?

- Да, Армения недовольна российскими продажами оружия Азербайджану. Но Армения предоставила базу в Гюмри для размещения российских войск. База находится недалеко от армяно-турецкой границы. На границе находятся не только армянские, но и российские войска. Армения находится в сложном геополитическом положении. С одной стороны – Турция, с другой стороны – Азербайджан, и относительно узкая полоса границы с Грузией. Грузия, при всем уважении к ней, все же не является крупной военной державой, сопоставимой по военному потенциалу с Турцией, и тем более с Турцией совместно с Азербайджаном.

- Мы разобрались, что у Армении нет никаких шансов. А что можно сказать о Казахстане, о Беларуси?

- У Казахстана глобально выбор такой – либо ориентация на Россию, либо на Китай. Нынешнее поколение казахстанской элиты выбирает Россию. Возможно, через некоторое время к власти придут другие силы, у которых будет другой взгляд на мир. На ближайшее поколение ориентация Казахстана на Россию, скорее всего, сохранится. Что же касается Беларуси, то членство Беларуси в Союзном государстве России и Беларуси обусловлено только одним – личностью господина Лукашенко. Практически любое иное белорусское правительство возьмет курс на интеграцию в Европу.

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