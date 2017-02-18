МИД Украины осуждает указ Путина

МИД Украины осуждает указ президента России о признании документов, выданных на территории неподконтрольных Киевским властям районов Донецкой и Луганской областей, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, передает РИА Новости.

"В Украине решительно осуждают и не признают принятия Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", — говорится в заявлении.

В МИД Украины расценивают данное решение России, "как де-факто признание нелегальных органов власти в Донбассе". Украинский МИД считает, что РФ "в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности".

При этом украинская сторона призывает международных партнеров "усилить давление на Россию с целью неуклонного выполнения ею Минских договоренностей и возврата в международное правовое поле".

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.