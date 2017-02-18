Микаил Джаббаров обсудил со школьниками ответственность

В Бакинском Европейском лицее состоялись дебаты школьников на тему «Свобода СМИ и социальная ответственность». Организованное в форме интеллектуальной игры мероприятие проходило при поддержке общественной организации «Дебаты в гражданском обществе» (ДГО) и в присутствии министра образования М. Джаббарова, главы Совета по печати А.Амашова, нескольких депутатов парламента, руководителей ряда информационных агентств и газет.

В дебатах приняли участие ученики 9-10-11 классов Евролицея.

Как сообщил haqqin.az председатель ДГО Алекпер Мустафаев, с помощью дебатной программы, которая реализуется с 1998 года, их организация и педагоги учебного заведения стремятся развить у молодого поколения умение правильно оценивать те или иные события, рассматривая их с разных точек зрения, способность мыслить логически, убеждать и отстаивать свою позицию.

В целом, дебатная программа ДГО охватывает 40 тысяч школьников и студентов. В рамках программы тренеры обучают молодежь организации дебатов по образовательной методике, разработанной известным австрийским философом Карлом Поппером.