В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 35-летнего жителя Гейгельского района Джейхуна Зейналова. Председательствовал на процессе судья Афган Гаджиев.

Судебным следствием было установлено, что 29 октября 2016 года обвиняемый, поругавшись с бывшей женой 29-летней Арзу Зейналовой, облил ее бензином и поджег. Однако испугавшись ответственности, вместе с живущим рядом водителем такси Д.Зейналов погасил огонь и привез женщину в больницу.

В своих показаниях обвиняемый признал свою вину и сообщил, что женился на Арзу в 2006 году. В браке у них родились двое детей. За несколько месяцев до инцидента из-за частых конфликтов в семье ушла вместе с детьми к своей матери и больше не возвращалась.

А вскоре Дж.Зейналова вызвали в Хазарский районный суд, где объяснили, что его бывшая супруга обратилась с заявлением о разводе и определении размера алиментов, которые он должен был выплачивать за двоих детей.

Подсудимый попросил суд отсрочить рассмотрение иска об алиментах и уехал к себе в район, где устроился рабочим на кладбище. Вскоре к нему пришили судебные исполнители сказали, что в его отсутствие суд развел его с женой и теперь он должен начать выплату алиментов.

Как объяснил свой страшный поступок подсудимый, супруга предупредила его, что уедет со своими братьями в Сирию, куда они собираются перебраться.

А через некоторое время приехали братья его бывшей жены Вугар и Вусал, которые потребовали у Дж.Зейналова доверенность на вывоз детей за границу. Обвиняемый отказался оформлять такой документ, так как не хотел, чтобы его дети переезжали в Сирию.

Через некоторое время обвиняемого вызвали в суд Гейгельского района, где ему объявили о решении суда в Баку, согласно которому он должен был выплачивать бывшей

жене ежемесячно по 134 маната на каждого ребенка, предупредив, что его задолженность по алиментам составляет уже 1800 манатов. Дж.Зейналов пытался объяснить, что у него нет таких денег, однако его задержали и в административном порядке приговорили к 10 суткам ареста.

Выйдя на свободу, Дж. Зейналов отправился в Баку, где, по его словам, он хотел разобраться с бывшей женой. Приехав в Мардакян, где она с детьми проживала, Джейхун выпросил у водителя такси 200 граммов бензина, сказав, что испачкался и ему нужно почистить брюки.

Бывшую жену он встретил на улице. Женщина, увидев его, хотела убежать, но не успела.

«Я спросил у нее, что ей и ее братьям от меня надо. Она ответила, что сделает все, чтобы меня посадили в тюрьму. Тогда я вылил на нее бензин и поджег. Увидев, что она вся в огне, я загасил пламя и добровольно пришел в полицию, где рассказал о случившимся», - признался обвиняемый.

Выступившая затем потерпевшая Арзу Зейналова утверждала, что ее бывший муж не работал и не заботился о детях. К тому же он нередко избивал ее, поэтому она и ушла к родителям, а в дальнейшем обратилась в суд с заявлением о разводе.

Женщина заявила, что несмотря на решение суда об алиментах, ее бывший муж до сих пор не выплатил ей ни копейки.

29 декабря прошлого года бывший муж подкараулил Арзу Зейналову на улице поселка Мардакян и потребовал, чтобы она отказалась от алиментов.

«Я сказала, что эти деньги нужны не мне, а его детям. Однако он настаивал на моем отказе от материальной помощи и стал распускать руки. Поняв, что убежать от него не смогу, я пообщела, что откажусь от его денег. Но это его не остановило. Он вылил на меня бензин из бутылки, которая был при нем, и поджег. На мне вспыхнула вся одежда. Джейхун испугался и вместе с шофером такси затолкали меня в маленький водоем, что был рядом с дорогой. Огонь погасили. Потом он вытащил меня на дорогу и хотел поймать такси, чтобы отвезти в больницу. Никто не остановился. Потом подъехал полицейский автомобиль, и Джейхун вынужден был рассказать им обо всем. Полицейские отвезли меня в больницу, а Джейхуна задержали», - заявила потерпевшая.

Решением суда Джейхун Зейналов приговорен к 8,5 годам заключения.